Диетолог развеял миф об опасности глютена
Врач объяснила, что глютен — особый белок растительного происхождения. Он содержится в таких злаках, как пшеница, овес, ячмень и других. Кроме того, глютен добавляют в некоторые продукты для придания более твердой текстуры. Встретить его можно в соусах или мороженом.
«На самом деле глютен не представляет серьезной опасности. Среднесуточная норма не должна превышать 40 граммов. Последствия от употребления могут быть лишь в редких случаях. Например, может возникнуть вздутие живота, хроническая усталость или депрессия», — рассказала Бурлакова телеканалу «Мир 24».
Она добавила, что глютен представляют настоящую опасность только для людей с его непереносимостью. В этом случае речь идет о патологическом нарушении работы кишечника. Именно для таких людей и создавались продукты с пометкой «без глютена». При этом диетолог отметила, что злоупотреблять этим белком не стоит. Если снизить его потребление, то улучшится состояние кожи и пищеварения, а энергии появится больше.