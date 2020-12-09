Диетолог развеял миф об опасности глютена

Многие выбирают продукты с пометкой «без глютена», так как считают этот белок вредным для организма. Но на самом деле глютен не так страшен, если не употреблять его сверх суточной нормы. Об этом предупредила диетолог Ольга Бурлакова.

Врач объяснила, что глютен — особый белок растительного происхождения. Он содержится в таких злаках, как пшеница, овес, ячмень и других. Кроме того, глютен добавляют в некоторые продукты для придания более твердой текстуры. Встретить его можно в соусах или мороженом.

«На самом деле глютен не представляет серьезной опасности. Среднесуточная норма не должна превышать 40 граммов. Последствия от употребления могут быть лишь в редких случаях. Например, может возникнуть вздутие живота, хроническая усталость или депрессия», — рассказала Бурлакова телеканалу «Мир 24».

Она добавила, что глютен представляют настоящую опасность только для людей с его непереносимостью. В этом случае речь идет о патологическом нарушении работы кишечника. Именно для таких людей и создавались продукты с пометкой «без глютена». При этом диетолог отметила, что злоупотреблять этим белком не стоит. Если снизить его потребление, то улучшится состояние кожи и пищеварения, а энергии появится больше.