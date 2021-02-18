Диетолог развеял миф о связи пользы яйца с цветом желтка

Врач-диетолог Тамара Прунцева развеяла мифы о выборе наиболее полезного куриного яйца по его внешнему виду, сообщило радио Sputnik.

Специалист отметила, что этот продукт содержит много витаминов и микроэлементов, а также хорошо сбалансирован по составу. В яйце есть витамины групп А, Е, витамины В9 и D, кальций, калий, фосфор, железо, цинк и селен. В желтке содержится холин, нормализующий уровень холестерина и антиоксиданты каротиноиды, которые придают ему яркость.

«Есть распространенное мнение, что оранжевый желток более полезный. На самом деле, это, скорее, заблуждение, поскольку цвет зависит от состава корма. Его основополагающие ингредиенты — пшеница и кукуруза, а помимо этого птиц кормят добавками, которые помогают корму быстрее усваиваться», — пояснила врач.

Речь идет о каротине в составе кукурузы, благодаря которому желток приобретает более яркий цвет. То же самое относится и к цвету скорлупы. Внешняя окраска яйца никак не влияет на качество продукта. Прунцева отметила, что магазинные яйца проходят сертификацию по ГОСТу. Это исключает содержание в их составе вредных веществ.