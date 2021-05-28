Диетолог развеял миф о пользе зеленой гречки

Состав микроэлементов в зеленой и коричневой гречке одинаковый. Об этом рассказала член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Многие приверженцы правильного питания уверены, что зеленая гречка полезнее для здоровья. Однако она отличается от коричневой только тем, что не обжарена.

«Состав микроэлементов одинаков», — уточнила Деккер.

Маркетологи преподносят зеленую гречку более полезной только потому, что коричневая подверглась термической обработке. Однако многие покупают зеленую гречку и в итоге точно так же варят из нее кашу.

«Эта каша не очень приятная на вкус, потому что содержит большое количество растворимой клетчатки, и она дает слизь. Не всем это привычно», — добавила Деккер.

Однако если зеленую гречку проращивать перед употреблением, то она, как и любое другое пророщенное зерно, превращается в источник сложных углеводов.