Здоровье 29 ноября 2022, 14:44 Диетолог развеял миф о питании зимой Диетолог Филиппова посоветовала есть зимой побольше фруктов и овощей freepik

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Диетолог Татьяна Филиппова опровергла стереотип о том, что зимой необходимо есть побольше жирной и белковой пищи. Это принесет больше вреда, чем пользы, сообщил Пятый канал.

Считается, что менять рацион в пользу тяжелых продуктов в холодное время года нужно якобы из-за стресса, который организм испытывает при перепадах температуры, уточнил сайт kp.ru. По словам врача, этот тезис не имеет под собой оснований.

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«Все-таки сейчас зимой мы особо не мерзнем, потому что у нас есть теплая одежда, у нас есть обогреватели, мы находимся в теплых помещениях», — пояснила Филиппова.

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Она добавила, что в связи с этим никаких кардинальных перемен в питании не требуется. Большое количество тяжелой жирной пиши скорее пойдет во вред, чем на пользу, подчеркнула врач.

Она посоветовала есть побольше овощей, фруктов и зелени. В холодное время года несезонные продукты содержат меньше полезных веществ, чем всегда. Поэтому следует включить в рацион цитрусовые, хурму, корнеплоды и квашеную капусту, заключила Филиппова.