Диетолог развеял миф о «дорогом» здоровом питании

Эксперт начала с лука, посоветовав его активно добавлять в рацион. Этот овощ крайне богат полезными микроэлементами, такими как калий, железо и селен, а также антиоксидантами.

Картофель и капуста, помимо очевидных полезных витаминов, содержат микроэлементы, защищающие от рака. При этом Андерссон не советует кушать сырую капусту и лук тем, у кого есть проблемы с желудком.

«Картофель на самом деле возглавляет рейтинг продуктов, которые лучше всего насыщают в пересчете на одну калорию. И одна из причин в том, что он как раз не особенно калорийный», — отметила Андерссон, назвав картофель несправедливо «опороченным» диетологами.

По ее словам, человеку необходимы корнеплоды и цельнозерновые крупы (овес). Последние полезны бета-глюканами, которые положительно влияют на уровень сахара и холестерина в крови.

Сухая фасоль, морковь, пастернак и свекла содержат массу ключевых для здоровья человека веществ, таких как белки, минералы, медленные углеводы и много пищевых волокон. Также не стоит отказываться от яиц, которые богаты питательными веществами и обеспечивают организм полноценным белком со всеми необходимыми аминокислотами.

Ранее диетолог Адриана Орос рассказала о «методе тарелки», который поможет похудеть без диет.