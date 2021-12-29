Диетолог Разумовская рекомендовала отказаться от белого хлеба

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала о вреде белого хлеба. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ИА Nation News, Разумовская отметила, что такой хлеб достаточно калорийный. Он содержит 250-300 калорий на 100 граммов. Также у него высокий гликемический индекс - 85-90.

Вместо белого лучше выбрать цельнозерновой хлеб, в котором много пищевых волокон, что полезно для пищеварения.

«Белый хлеб из муки тонкого помола, напротив, может приводить к запорам, особенно у людей старшего поколения, и если есть проблемы с кишечником, лучше исключить его из меню», — объяснила Разумовская.

Диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова дала советы по поводу новогоднего застолья.

По словам диетолога, строгая диета перед праздниками может негативно сказаться на состоянии организма, поскольку при длительном голодании снижаются защитные функции организма, а при краткосрочном — возникает обостренное чувство голода.

Стародубова также отметила, что традиционно на новогодний стол россиян принято подавать чрезвычайно калорийные блюда. Она рекомендовала не отказываться от традиции полностью, но облегчить меню.