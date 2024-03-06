Здоровье 06 марта 2024, 16:16 Диетолог Разаренова рассказала, что без вреда для здоровья можно съесть не более двух-трех блинов в день

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Без вреда для здоровья и фигуры рекомендуется съесть не более двух-трех блинов в день. Об этом «Радио 1» сообщила диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова, комментируя приближающуюся Масленицу.

Эксперт отметила, что количество блинов может варьироваться в зависимости от их жирности и начинки. Не рекомендуется употреблять слишком много угощения с вареньем, медом, сгущенкой, салом, написали «Известия».

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Во время Масленицы важно соблюдать питьевой режим и не забывать о физической нагрузке. Она, по словам Разореновой, поможет сжечь лишние калории.