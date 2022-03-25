Диетолог Разаренова: при заболеваниях ЖКТ потребление куриных яиц следует ограничить

Диетолог Александра Разаренова рассказала, что людям с заболеваниями ЖКТ следует ограничить потребление куриных яиц. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По данным ИА Nation News, здоровому человеку не следует съедать больше двух-трех яиц в день. При этом не стоит забывать и про другие источники белка. Людям с заболеваниями ЖКТ нужно быть еще аккуратнее и ограничиться одним яйцом три-четыре раза в неделю, уточнила Разаренова.

«Людям с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также людям с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом стоит употреблять яйца с осторожностью», — подчеркнула она.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала самые полезные фрукты и овощи. Антиоксиданты можно найти в цитрусовых, либо замороженных ягодах. Диетолог отметила, что такие фрукты как мандарины, апельсины, лимоны защищены шкуркой, поэтому в них антиоксидантов будет больше, чем в других.

«Что касается растворимой пищевой клетчатки, пектинов, в яблоках как они были, так они и будут независимо от того, сколько яблоки пролежали», — заключила Макиша.