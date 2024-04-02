Здоровье 02 апреля 2024, 11:29 Диетолог Разаренова посоветовала выбирать жевательные резинки с натуральными заменителями сахара

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Некоторые вещества, которые содержатся в жевательных резинках, могут быть опасны для организма. Лучше всего отдавать предпочтение жвачкам с натуральными, растительными заменителями сахара, сообщила врач-диетолог Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, подсластитель аспартам в составе жевательных резинок вызывает споры в научном сообществе из-за рисков развития онкологических заболеваний. Также побочные эффекты могут возникнуть на фоне употребления сукралозы и ацесульфама калия.

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«Ацесульфам калия некоторые исследования связывают с негативным воздействием на микрофлору кишечника», — добавила врач.