Здоровье 05 июля 2023, 12:39 Диетолог Разаренова порекомендовала отказаться от покупки ранних арбузов

Читать 360tv в

Ранние арбузы имеют высокий риск быть отягощенным нитратами и могут быть опасны для здоровья. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова.

Полезным ранний арбуз может быть в том случае, если его размер соотносится с тяжестью, написал RT.

Реклама

Ранние арбузы могут вызывать сильное отравление из-за добавления в них химикатов, заключила медик.