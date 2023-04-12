Здоровье 12 апреля 2023, 11:10 Диетолог Разаренова: перед сном можно съесть орехи

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Желание что-нибудь съесть перед сном не должно возникать при правильном и сбалансированном питании в течение всего дня. О том, какие продукты лучше всего подойдут для ночного перекуса, рассказала врач-диетолог Александра Разаренова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, в ночное время ЖКТ должен отдыхать, а не тратить силы на переваривание пищи.

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Однако если все же захотелось перекусить перед сном, то не стоит отдавать предпочтение сладостям и высокоуглеводной пище. В ночное время можно съесть орехи, авокадо, яйца и выпить травяной чай, передает сайт kp.ru.