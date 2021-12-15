Диетолог рассказала, сколько яиц можно съедать за один день

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, сколько яиц в день человек может съесть без вреда для здоровья. По словам специалиста, оптимальной нормой является одно яйцо. Об этом написал «Ридус».

«Здоровый человек, не страдающий аллергическими реакциями, может съедать одно яйцо ежедневно. Или же не менее двух-трех раз в неделю есть блюда, состоящие из двух яиц, но не более. Это рекомендуемая норма», — добавила диетолог.

Она отметила, что важно правильно готовить яйца. Например, яичница менее полезна, чем отварное яйцо всмятку. Лучшего всего их варить, готовить на пару, либо же запекать в духовке.

«Яйца нам нужны обязательно. Это уникальный природный продукт, богатый холином — важным пищевым компонентом, который есть в ограниченном количестве продуктов», — пояснила специалист.

Холин оказывает положительное влияние на нервную систему, а также помогает запустить восстановительные процессы в печени. Особенно их рекомендуется есть людям после тяжелых вирусных заболеваний, длительной лекарственной терапии, либо же после употребления алкоголя.