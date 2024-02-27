Здоровье 27 февраля 2024, 11:59 Диетолог рассказала, почему людям старше 50 лет опасно есть квашеную капусту Диетолог Соломатина: квашеная капуста опасна для людей старше 50 лет Freepik

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Квашеная капуста может оказаться нежелательным продуктом для людей старше 50 лет. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист рассказала, что клетчатка, содержащаяся в квашеной капусте, может вызвать метеоризм и дискомфорт у тех, кто не привык к ее регулярному потреблению. Соломатина объяснила, что редкое употребление данного продукта может привести к изменениям в кишечном микробиоме и дисбалансу полезных бактерий.

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«Человек может чувствовать, что у него в животе началась война», — пояснила она.

В связи с этим диетолог рекомендовала вводить квашеную капусту в свой рацион осторожно, предпочтительно небольшими порциями, используя измельченную или термически обработанную капусту.

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