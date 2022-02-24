Диетолог рассказала, почему людям с диабетом стоит включить в рацион бобовые и орехи

Появление диабета второго типа во многом зависит от наследственности человека, однако питание также играет важную роль. Об этом изданию Daily Express рассказала диетолог Алона Пульде.

По словам специалиста, для профилактики или лечения этой болезни необходимо употреблять правильные продукты, например, включить в свой рацион орехи и бобовые.

Также диетолог советует обратить внимание на фрукты и овощи, которые богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и фитохимическими веществами. Кроме того, в борьбе с высоким уровнем сахара будет полезна цельнозерновая пища, например, овсянка, гречка, бурый рис, написало ИА Nation News.

«Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которая помогает вам дольше оставаться сытым, а также контролировать уровень сахара в крови», — сообщила специалист.

У бобовых низкий гликемический индекс, что полезно для нормализации уровня сахара в крови. А орехи и семечки сочетают в себе клетчатку, белок и важный для здоровья жир, заключила диетолог.