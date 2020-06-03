Диетолог рассказала об опасности покупных продуктов

Особое внимание стоит обратить на незрелые плоды и корнеплоды семейства пасленовых. Такие, как зеленые помидоры. Врач отметила, что во многих странах их собирают еще незрелыми. Если они не «дойдут», то ими можно отравиться — это проявится в тошноте и диарее.

Картофель с зеленой кожурой также опасен. Так как в зелени есть яд, соланин. По словам диетолога, не стоит употреблять косточки вишни, сливы, абрикоса — в них содержатся цианиды. Самым опасным продуктом является дикий миндаль. Взрослому человеку для отравления необходимо съесть всего 40-50 граммов зернышек.

«Токсины накапливают и водоросли, которые, собранные в экологически чистых районах моря, являются весьма полезным продуктом. Поэтому не покупайте восточные салаты из водорослей на рынке у непроверенных продавцов — ингредиенты могут быть выловлены вручную на побережье поблизости порта в загрязненной воде», — пояснила Соломатина.

В морепродуктах также могут находиться яды. Например, диетическое дорогое мясо тунца, если рыба прожила 20–30 лет, может содержать токсины.