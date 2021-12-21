Диетолог рассказала об опасности диет в зимний период

Врач-диетолог Марият Мухина объяснила опасность диет в зимнее время, а также рассказала о том, какого рациона питания стоит придерживаться в период холодов. Об этом написало ИА Nation News.

Согласно статистике, по всему миру наблюдается резкое увеличение случаев анорексии. Специалист объясняет такое положение дел тем, что люди начали садиться на диеты без изучения личных показателей своего организма.

«Из-за резких ограничений в еде в организме увеличивается дефицит железа, при котором категорически противопоказана какая-либо диета. Если падает депо железа, то нарушается работа гормонов. Наряду с этим, практически у всех есть дефицит витамина D. А из-за того, что зимой организм не получает в достаточном количестве данный витамин от солнца, диеты именно в этот период становятся одними из самых опасных», — объяснила диетолог.

Мухина уточнила, что зимнее похудение опасно еще тем, что организм хуже начинает бороться с инфекциями.

«Поэтому зимой я рекомендую есть сало. Потому что в 30-50 граммах этого продукта содержится суточная норма жира для человека. Там также содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует выработку иммунитета. При этом, сало является менее калорийным продуктом, чем растительное масло», — отметила эксперт.

Также, по ее словам, зимой очень важно есть куриное мясо, но не в чистом виде, а с кожицей. Ведь в ней содержится большое количество эластина, коллагена и питательных веществ. Кроме того, в зимний период отлично подойдут наваристые супы, холодцы и студни.