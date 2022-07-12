Диетолог рассказала о вреде полного отказа от углеводов

Отказ от углеводов может оказать плохое влияние на работу мозга, настроение и концентрацию. Популярные низкоуглеводные диеты могут нанести вред организму, заявила диетолог Никола Лудлам-Рейн в беседе с Insider.

Полезно ограничить потребление продуктов с высокой степенью обработки, но при этом не нужно исключать все углеводы, считает специалист. Углеводы должны составлять до 75% от общего объема потребляемой пищи. О нехватку углеводов может указывать «туман в голове», отметила диетолог.

«Мозгу для нормальной работы требуется глюкоза, которая расщепляется из углеводов. Поэтому, когда вы потребляете недостаточно углеводов, у вас могут начаться проблемы с настроением и концентрацией внимания», — уточнила Лудлам-Рейн.

Углеводы важны для людей, которые занимаются высокоинтенсивными тренировками. Люди, отказавшиеся от углеводов, тратят меньше энергии и хуже восстанавливают ее, подчеркнула диетолог.