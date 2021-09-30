Диетолог рассказала о проблеме усвояемости железа

Диетолог Римма Мойсенко рассказала, что нужно делать, чтобы железо лучше усваивалось. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она пояснила, что низкий уровень железа опасен для здоровья. При этом просто принимать препараты, которые его содержат, может быть недостаточно.

Чтобы железо лучше усваивалось, следует получать витамины В9 и В12, которые способствуют этому.

«Они играют непосредственную роль в усвоении железа. Нужно получать не только железо, но и эти витамины», — рассказала Мойсенко.

Она уточнила, что много железа содержится в продуктах белкового происхождения — в мясе и печени. Витамины В9 и В12 содержатся в зеленых овощах. В шпинате, брокколи, салатах и зелени.

Мойсенко рассказала, что недостаток железа — основная проблема для тех, кто не ест мясо. Небольшое количество этого микроэлемента содержится в гречке и бобовых. Но там его недостаточно, особенно для растущего организма. Поэтому подросткам особенно вредно веганство.

«Главные симптомы недостатка железа — внешний вид кожи, ее бледность, тусклость. Общая вялость, быстрая утомляемость, отсутствие энергии, плохой сон. Это все ведет к глобальному нарушению гормонального цикла», — подчеркнула диетолог.