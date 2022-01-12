Диетолог рассказала о признаках, которые указывают на недостаток витаминов в организме

Общее ухудшение здоровья может сигнализировать о нехватке в организме витаминов. Для того, чтобы понять, каких из них недостает в большом количестве, необходимо обратиться к терапевту, который выпишет направление на анализы. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Например, кровоточивость десен может быть как признаком нехватки витамина C, так и проявлением гингивита. Также на нехватку витаминов может указывать повышенная ломкость костей. Невозможность сосредоточиться — еще один из вероятных симптомов нехватки витаминов.

«Вроде таких явных признаков и нет, но, скажем так, тяжело освоить новый материал. Со старым все легко: человек ходит на работу и все у него нормально. Но, например, грядет повышение и нужно освоить какую-то новую функцию. И здесь может возникнуть стопор», — рассказала Соломатина.

Сухость кожи, ломкие ногти и волосы также говорят о недостатке витаминов. Бессонница и раздражительность могут быть спровоцированы этим фактором.

«Во-первых, это может быть просто индивидуальной особенностью человека, потому что есть ипохондрики и так далее. Кто-то воспринимает какие-то события очень близко к сердцу, не пытается их анализировать. А может быть — как проявление недостатка того же витамина D», — отметила диетолог.

В заключение Соломатина добавила, что самостоятельно сдавать анализы на витамины не стоит, потому что такие исследования обойдутся слишком дорого.