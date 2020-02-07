Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек

Семена подсолнечника полезны для здоровья и останавливают процесс старения. Об этом рассказала врач-диетолог Тамара Прунцева.

По ее словам, в семечках содержится много витамина Е. «Он нужен нам для красоты», — заявила врач в интервью радио Sрutnik.

Содержащиеся в семечках вещества улучшают состояние волос, кожи и ногтей. Еще они полезны для поддержания костной ткани. Ведь в состав семян входит медь.

Прунцева напомнила и отрицательные свойства продукта. Его калорийность — не менее 600 калорий. Это значит, что людям с ожирением не надо им увлекаться. Совсем семечки нельзя есть страдающим болезнью Вильсона–Коновалова (при ней нарушается обмен меди и медьсодержащих белков в организме) и больным панкреатитом.

Ранее врач-диетолог Ева-Мария фон Брух дала советы, какие продукты лучше есть зимой. Она рекомендовала включить в рацион рыбу, картофель, капусту, шпинат, морковь. В состав последней входят каротиноиды. Они оказывают антиоксидантное действие и поддерживают иммунную систему. Среди полезных продуктов — рыба, семена и орехи.