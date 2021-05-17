Диетолог рассказала о плюсах фруктового льда

Лето — пора мороженого, но не все оно полезно. Диетолог Анна Белоусова напомнила, что тем, кто пристально следит за фигурой, не всякое мороженое будет одинаково безопасно. Об этом она рассказала сайту телеканала «Звезда».

«Самым безопасным для талии является фруктовый лед, который мы готовим дома самостоятельно. Это свежие или размороженные ягоды, которые мы смешиваем с молоком или водой. Можно добавить немного сахара или ложку меда. Разливаем по формочкам и замораживаем», — пояснила эксперт.

Фруктовый лед также продается в магазине, и он едва ли скажется на вашей физической форме, потому что в нем мало калорий. Специалист также призвала обратить внимание на фруктово-ягодное мороженое. По ее словам, плюсом является его дешевая цена, а также практически отсутствующее в составе молоко, добавил сайт «Мир 24».