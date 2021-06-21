Диетолог рассказал о минусах низкоуглеводных диет

В последние годы обрели популярность диеты, жестко ограничивающие количество углеводов в рационе. Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала для ИА Nation News о минусах таких диет.

На низкоуглеводных диетах люди часто полностью отказываются не только от десертов и мучных продуктов, но и от фруктов. Специалист отметила, что таким образом люди лишают себя многих полезных веществ, в том числе — видов клетчатки, которые можно получить только из фруктов.

«Как показывает практика, полный отказ от фруктов не нужен, потому что человек получает адекватное количество углеводов из фруктов в течение дня. В этой связи не надо бояться инсулинорезистентности и диабета. Отказываясь полностью от фруктов люди лишают себя, во-первых, хорошего источника антиоксидантов, потому что многие фрукты и ягоды их содержат именно в свежем виде. Во-вторых — пищевой клетчатки», — пояснила она.

Не стоит отказываться и от бобовых, добавила диетолог.

«Это же касается и бобовых, к которым относится горох, фасоль, нут — от них не имеет смысла отказываться полностью, потому что они содержат полезные питательные вещества, растительный белок, микроэлементы и ту же пищевую клетчатку», — заключила Макиша.