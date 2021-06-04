Диетолог рассказала о диете, вызывающей бесплодие

Диетолог Светлана Фус рассказала, какие ошибки в питании могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до бесплодия. Об этом написало РИА «Новости».

Речь идет о диетах, исключающих жиры. По словам диетолога, употреблять обезжиренные продукты можно только в том случае, если организм получает достаточное количество жиров из другой еды.

Полностью исключать жиры из рациона медики строго не рекомендуют. Жиры способствуют усвоению витаминов A, E, K и D, без которых могут начаться проблемы с кожей, ухудшение зрения, снижение мозговой активности.

«Отсутствие жиров отражается не только на самочувствии, но и на внешнем виде. Кожа становится сухой и морщинистой. У человека снижается иммунитет, все органы ускоренно стареют и изнашиваются, могут начаться проблемы с сердцем, мозговой деятельностью — ухудшится память, снизится скорость реакции», — уверена диетолог.

Кроме того, жиры способствуют выработке половых гормонов — эстрогена и тестостерона. Поэтому их исключение из рациона может спровоцировать серьезный гормональный сбой.

«Есть десятки случаев, когда женщины не могли забеременеть из-за того, что исключали жиры. Ведь без нормального количества гормонов детородная функция невозможна», — отметила Фус.

Также недостаток жиров в организме может повлиять на работу легких и стать причиной бронхита и астмы, добавил сайт «Русская планета».