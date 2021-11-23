Диетолог рассказала, можно ли женщинам после 40 похудеть без помощи пластических операций

Звездный диетолог Маргарита Королева прокомментировала заявление исполнительницы группы «Мираж» Маргариты Суханкиной по поводу того, что после 40 лет невозможно похудеть только с помощью диет. Певица отметила, что лишние килограммы можно убрать лишь хирургической операцией. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, в любом возрасте можно скинуть лишние килограммы, главное хотеть изменить свой образ жизни.

«Огромное количество пациентов теряют килограммы и после 40 [лет], и намного позже. Можно однажды взять и изменить свою жизнь — просто взять под контроль то, что мы в топку забрасываем. И Маргарита Суханкина обращалась ко мне раньше, и все у нее было хорошо», – сообщила Королева.

Она также подчеркнула, что после 40 лет особенно важно следить за рационом, сном и экологией вокруг. Кроме того, необходимо пересматривать свой рацион каждые 5–10 лет. Желанную цифру на весах можно получить абсолютно в любом возрасте.

Королева добавила, что после 40 лет точно нельзя есть рафинированные продукты и фаст-фуд. Также стоит отказаться от коровьего молока.