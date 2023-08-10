Здоровье 10 августа 2023, 12:13 Диетолог рассказала, может ли человек худеть во время сна Диетолог Соломатина: ночью в организме вырабатывается гормон, способствующий сжиганию жира

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что ночью в организме человека вырабатывается гормон, который способствует жиросжиганию.

Для того, чтобы механизм начал работать, врач порекомендовала ложиться спать до 23:00.

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«То есть мелатонин нас усыпляет, и после этого организм включает систему сжигания жира и очистки», — процитировал «ФедералПресс» медика.

Соломатина добавила, что последний прием пищи не должен содержать углеводов, чтобы не мешать работе соматотропного гормона. Лучше всего выбирать на ужин рыбу или творог.