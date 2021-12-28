Диетолог рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказана морковь

Употребление моркови в пищу может быть опасно для тех людей, которые имеют заболевания печени. В случае нарушений этот орган может не усваивать каротин. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

Также специалист не рекомендует увлекаться морковью тем, кто имеет язвенную болезнь желудка или кишечника, а также энтерит. Во время покупки овоща важно обратить внимание, чтобы она не была мягкой и бугристой. Пятна и трещины на моркови свидетельствуют об испортившейся середине, написала «Газета.ru».

«Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым», — заключила Кораблева.

По словам члена Национальной ассоциации диетологов Анны Белоусовой, морковь помогает избавиться от депрессии, как и другие фрукты и овощи оранжевого цвета. Оранжевый цвет указывает на высокое содержание бета-кератина и витамина А, необходимых в борьбе с подавленным состоянием.