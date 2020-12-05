Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять чеснок

Несмотря на полезные свойства чеснока, этот продукт считается агрессивным. Поэтому не всем можно употреблять его в еду. Об этом рассказала врач-диетолог Инна Заикина.

В частности, от большего количества чеснока лучше отказаться людям с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни. Все дело в том, что этот продукт стимулирует выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить течение болезни. Однако даже людям со здоровом желудком надо быть аккуратными с чесноком.

«Частое употребление чеснока противопоказано, тем более на голодный желудок. Он вызывает активное выделение желудочного сока, а без пищи это вредно для слизистой», — передает kp.ru слова эксперта.

Недавно американский диетолог Андреа Данн из клиники Кливленда рассказал, что употребление кофе предотвращает развитие диабета второго типа. Речь идет о сортах с кофеином, так и без него. Кроме того, этот напиток поможет уменьшить риск появления неврологических расстройств. А еще эксперты полагают, что он влияет на снижение вероятности развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.