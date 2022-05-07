Диетолог рассказала, кому нельзя есть много сыра

При некоторых заболеваниях не рекомендуется есть большое количество сыра, заявила в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Ограничить употребление сыра необходимо людям с гипертонической болезнью и заболеванием почек.

«Он содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объема циркулирующей крови. И это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления», — пояснила диетолог.

Сыр в больших количествах может привести к проблемам с мочеиспусканием. Людям с мигренью этот продукт также противопоказан. Даже при отсутствии противопоказаний сыр не стоит есть каждый день.