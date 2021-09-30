Диетолог рассказала, кому не стоит употреблять груши

Груши, как и другие фрукты, содержат много полезных веществ. Однако некоторым людям не стоит употреблять их в пищу из-за особенностей организма. О том, кому нужно воздержаться от груш, рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram-аккаунте, передали Nation News.

В составе груш есть железо, калий и фосфор, витами и клетчатка. Последняя усиливает перистальтику и раздражает слизистую оболочку кишечника. При этом фруктоза, которая также содержится в этих фруктах, провоцирует газообразование при чрезмерном употреблении.

По этой причине отказаться от груш стоит людям, которые страдают от болезней органов пищеварительной системы. Однако если проблем со здоровьем нет, эти фрукты станут вкусным и полезным перекусом.

«Среди других компонентов груши — витамины группы B, фенольные соединения и дубильные вещества (танины). Они содержатся преимущественно в кожуре плода», — добавила диетолог.

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