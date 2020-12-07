Диетолог рассказала, кому не стоит есть мандарины

По словам диетолога, большое количество сахара — это «всегда угроза лишнего веса».

То есть людям, которые хотят похудеть, и тем, у кого есть ожирение, сахарный диабет, дозу этих фруктов нужно контролировать. Допустимо два мандарина в день, не больше Ольга Григорьян диетолог

Специалист советует исключить мандарины из рациона аллергикам, поскольку есть вероятность развития крапивницы, насморка или удушья.

«Если вы страдаете аллергическими болезнями, то эти фрукты тоже надо убрать из своего питания. Конечно, ограничивать дозу детям», — добавила Григорьян.

Есть поменьше цитрусовых полезно и людям с желудочно-кишечными заболеваниями в период их обострения.

О том, что цитрусовые опасны при аллергии, предупреждают и другие диетологи. У некоторых людей отмечаются аллергические реакции на орехи, которыми бывают приправлены новогодние салаты. Аллергены содержат и экзотические морепродукты, икра, некоторые виды рыб.