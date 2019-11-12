Диетолог рассказала, кому не стоит есть картошку и морковь

Собеседница издания отметила, что здоровому человеку корнеплоды полезны в любом виде. Людям же с некоторыми заболеваниями стоит воздержаться от употребления в пищу этих даров природы.

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Что касается самых популярных корнеплодов — картошки и моркови, то в вареном виде у них повышенный гликемический индекс. Так как это продукты с высоким содержанием крахмала, то есть их в вареном виде не стоит есть страдающим сахарным диабетом.

«С одной стороны, запеченный картофель содержит много калия. Он понижает артериальное давление, уменьшает отеки, улучшает работу сердца. С другой — даже у отварного картофеля повышен все тот же гликемический индекс со всеми оговорками», — отметила Соломатина.

В период желудочно-кишечных обострений врач не рекомендовала есть редьку. Этот корнеплод в рационе лучше заменить редиской или дайконом. И вообще, клетчатка при проблемах с ЖКТ усиливает несварение.

При атеросклерозе, по словам Соломатиной, лучше есть сырые корнеплоды — клетчатка отлично очищает организм, выводит токсины, эндотоксины и холестерин. Также ничего варить не стоит и страдающим от лишнего веса. Единственное, что можно себе позволить в таких случаях — это немного обжарить морковь.