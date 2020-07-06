Диетолог рассказала, когда сало поможет похудеть

Сало — это очень жирный продукт, а потому принято считать, что он не совместим с диетой. Однако даже оно может помочь похудеть — если есть его в правильном количестве.

Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина во время интервью радио Sputnik. Она отметила, что так или иначе человек употребляет в день определенное количество жиров — они необходимы для нормальной работы организма. Поэтому сало есть можно, главное — знать перу и правильный способ его употребления.

Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть. После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей Елена Соломатина.

Однако диетолог напомнила, что сало остается высококалорийным продуктом даже в сочетании с зерновым хлебом. Поэтому важно помнить меру и не увлекаться. Обычно советуют употреблять не более 10-30 граммов сала в день. При этом людям, которые склонны к лишнему весу, как и тем, у кого повышен уровень холестирина, не стоит есть более 10 граммов. Остальным разрешено употреблять в день до 30 граммов, но лучше всего съедать это количество не за раз, а в несколько приемов пищи.