Диетолог рассказала, какой хлеб самый полезный

Ржаной хлеб назвали самым полезным для человеческого организма. Однако в магазинах его мало: чаще всего надпись на упаковке не соответствует содержанию.

О том, на что обратить внимание при выборе хлеба, в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Чаще всего ржаной хлеб, как написано <…> на упаковке, в своем составе ржаной муки не имеет или ее крайне мало. <…> Производители используют пшеничную муку и краситель», — подчеркнула специалист.

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Она посоветовала уточнять указанный на упаковке состав. В самом начале производитель пишет, из чего именно приготовлен продукт, а в конце указывает добавки. Чем проще перечень — тем лучше.

«Оптимально, если он приготовлен из муки, воды и соли», — добавила Соломатина. Так обычно готовят лаваш, лепешки пури или средиземноморскую питу. Подойдет и итальянская чиабатта, хотя в тесте для нее есть сухие дрожжи.

Лучше всего, если хлеб испечен из муки не высшего качества, а обдирной, второго сорта или как раз ржаной.

Диетолог предупредила, что мало хорошего в «свежеиспеченных» хлебобулочных изделиях. Зачастую выпечку в сетевых супермаркетах просто разогревают или доводят до готовности из полуфабрикатов.