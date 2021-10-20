Диетолог рассказал, какие продукты следует включить в завтрак

Диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, что завтрак является важнейшим приемом пищи. Пропускать его ни в коем случае нельзя. О том, какие продукты для него подойдут лучше всего, специалист рассказала в беседе с ИА Nation News.

По ее словам, на утреннем столе обязательно должны присутствовать яйца и сливочное масло. Если в первых содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, то в масле сосредоточено большое количество жирных кислот. Оно способно замедлить старение и ускорить регенерацию клеток.

«Сливочное масло. Если оно натуральное, то это суперфуд для нашего организма», — пояснила диетолог.

Полезные свойства этого продукта подтвердила и другая диетолог Ирина Писарева. Она уточнила, что сливочное масло стоит наравне с самыми полезными продуктами.