Здоровье 24 ноября 2022, 14:29 Диетолог рассказала, какие продукты полезны в зимний период Диетолог Круглова: зимой в рацион нужно включить продукты с аскорбиновой кислотой

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Поддержать здоровье и иммунитет в зимнее время можно при помощи включения в свой ежедневный рацион продуктов с аскорбиновой кислотой и витамином С. Об этом News.ru сообщила диетолог Наталья Круглова.

По мнению врача, зимой нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые долго хранятся. К ним относятся содержащие витамин С цитрусовые и капуста. Кроме того, организму в холодное время года требуется больше калорийности - с этим справятся орехи, растительные масла и рыба жирных сортов.

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Также от холодна на улице и недостатка увлажнения в доме страдает наша кожа. Поддержать ее можно при помощи продуктов, содержащих витамины А и Е.

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