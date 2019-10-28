Диетолог рассказала, какие продукты опасно сочетать

Специалист напомнила, что разные питательные вещества всасываются в разных отделах желудочно-кишечного тракта. Например, белки — в основном в желудке, а углеводы начинают всасываться уже в ротовой полости. Диетолог уточнила, что увлекаться строго раздельным питанием не обязательно, но стоит учитывать этот нюанс.

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Соломатина рассказала, что из-за употребления фруктов следом за жирным мясом может начаться брожение. Мясо с большим количеством углеводов (например, картофелем, а затем и тортом) вызовет брожение и вздутие.

Отдельно эксперт отметила, что сочетание продуктов, в которых много растительного и животного белка, также запустит процесс брожения. Например, горох, фасоль или нут с мясом.

Она предостерегла от слишком большого количества углеводов: «Например, сладкий чай с белым хлебом с вареньем, кашей, бутербродом. Это огромное количество сахара, который мы не израсходуем. Такое питание провоцирует ощущение разбитости, усталости».

Алкоголь, по словам диетолога, не стоит сочетать с кофе или крепким чаем, чтобы избежать обезвоживания. А вот соленые закуски вроде орешков, чипсов или соленой рыбы, наоборот, задержат жидкость в организме, вызовут отеки, повышенное давление, а также затормозят обмен веществ. С газированными напитками алкоголь также смешивать не стоит: так усилится его всасывание и станут быстрее усваиваться углеводы.

Соломатина посоветовала отказаться и от популярного сочетания чая с молоком. Это разрушает антиоксиданты чая и замедляет переваривание пищи.

Лучшим же сочетанием диетолог назвала мясо с некрахмалистыми овощами.

«Грубые пищевые волокна не перевариваются, но берут на себя излишки холестерина, формируют хороший пищевой комок, быстрее очищают кишечник, не давая мясу долго лежать и разлагаться», — пояснила Соломатина.