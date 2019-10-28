  • Диетолог рассказала, какие продукты опасно сочетать

    28 октября 2019, 20:00

    Ирина Нагайникова

    Диетолог Елена Соломатина предупредила, от каких гастрономических сочетаний стоит воздержаться, чтобы избежать дискомфорта или даже серьезных проблем со здоровьем, сообщила газета «Вечерняя Москва».

    Специалист напомнила, что разные питательные вещества всасываются в разных отделах желудочно-кишечного тракта. Например, белки — в основном в желудке, а углеводы начинают всасываться уже в ротовой полости. Диетолог уточнила, что увлекаться строго раздельным питанием не обязательно, но стоит учитывать этот нюанс.

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    Соломатина рассказала, что из-за употребления фруктов следом за жирным мясом может начаться брожение. Мясо с большим количеством углеводов (например, картофелем, а затем и тортом) вызовет брожение и вздутие.

    Отдельно эксперт отметила, что сочетание продуктов, в которых много растительного и животного белка, также запустит процесс брожения. Например, горох, фасоль или нут с мясом.

    Она предостерегла от слишком большого количества углеводов: «Например, сладкий чай с белым хлебом с вареньем, кашей, бутербродом. Это огромное количество сахара, который мы не израсходуем. Такое питание провоцирует ощущение разбитости, усталости».

    Алкоголь, по словам диетолога, не стоит сочетать с кофе или крепким чаем, чтобы избежать обезвоживания. А вот соленые закуски вроде орешков, чипсов или соленой рыбы, наоборот, задержат жидкость в организме, вызовут отеки, повышенное давление, а также затормозят обмен веществ. С газированными напитками алкоголь также смешивать не стоит: так усилится его всасывание и станут быстрее усваиваться углеводы.

    Соломатина посоветовала отказаться и от популярного сочетания чая с молоком. Это разрушает антиоксиданты чая и замедляет переваривание пищи.

    Лучшим же сочетанием диетолог назвала мясо с некрахмалистыми овощами.

    «Грубые пищевые волокна не перевариваются, но берут на себя излишки холестерина, формируют хороший пищевой комок, быстрее очищают кишечник, не давая мясу долго лежать и разлагаться», — пояснила Соломатина.