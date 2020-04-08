    08 апреля 2020, 21:01

    Диетолог рассказала, какие продукты не стоит греть в микроволновке

    Дарья Морозова

    Некоторые продукты нельзя греть в микроволновке. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

    По данным телеканала «Царьград», она объяснила, что яйца, яблоки и продукты в плотной упаковке могут взорваться и нанести травму.

    Также некоторые продукты при нагревании теряют полезные свойства или вообще «превращаются в яд». Например, витамин C разрушается, а нерафинированные масла становятся канцерогеном.