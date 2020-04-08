Диетолог рассказала, какие продукты не стоит греть в микроволновке

По данным телеканала «Царьград», она объяснила, что яйца, яблоки и продукты в плотной упаковке могут взорваться и нанести травму.

Также некоторые продукты при нагревании теряют полезные свойства или вообще «превращаются в яд». Например, витамин C разрушается, а нерафинированные масла становятся канцерогеном.