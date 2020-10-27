Диетолог рассказала, как во время прогулки сжечь максимум калорий

Во время обычных прогулок можно сжигать калории, если подобрать правильное время для этого. Такого мнения придерживается диетолог Елена Соломатина.

Эксперт считает, что гулять нужно сразу после приема пищи. Об этом она рассказала радио Sputnik. Сам человек, конечно, хочет после еды лечь и отдыхать. Однако специалисты считают такое поведение в корни неверным.

Соломатина уверила, что если сделать так, как хочется, то съеденное тут же отложится на фигуре. Если же пойти гулять, то этого можно будет избежать.

«Нельзя сидеть после еды, нужно обязательно выйти на улицу и постараться полученную энергию сжечь. Также хорошо выветривается алкоголь», — сказала диетолог.

Она объяснила, что обменные процессы и кровоснабжение ускоряются от движения. Выработка многих ферментов стимулируется. Соответственно пища переваривается быстрее, а жир не так активно откладывается. Соломатина подчеркнула, что говорит об обычной прогулке, а не об физических упражнений. Ведь сразу после еды нельзя начинаться заниматься спортом.

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