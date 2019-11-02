Диетолог рассказала, как вернуть форму после праздников
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Она рассказал телеканалу «М24», что, если отсутствуют противопоказания по здоровью, это очень хороший вариант. Вдобавок можно сходить в сауну и попариться.
Можно также сходить на тренировку, так как мышцы при нагрузках выделяют вещества, которые регулируют метаболизм и нормализуют перистальтику.
Еще одним проверенным средства диетолог назвала прием натощак сорбента и магнезии с минеральной водой. Но эта процедура подходит не всем.
«Перед ней лучше всего проконсультироваться со специалистом, потому что противопоказаний много. Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, полипы и камни в желчном пузыре», — пояснила Петрова.
Диетолог также предложила перед приемом пищи принимать ферменты, которые могут уменьшить нагрузку на поджелудочную железу.
Но лучше всего во время праздников не налегать на жирную пищу и алкоголь.