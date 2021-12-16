Диетолог рассказала, как привычные новогодние блюда превратить в полезные

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о том, как сделать новогодние блюда более полезными. По словам специалиста, домашние холодцы и заливные блюда можно назвать безопасными, а вместо колбасы лучше использовать домашнюю буженину. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Вместо колбасы лучше запечь мясо, сделать свою буженину. Мясо лучше замариновать в томатной пасте. Домашние холодцы и заливные блюда также можно назвать безопасными в диетическом плане», — отметила диетолог.

Она посоветовала перед Новый годом составить меню и подумать, какие интересные и в то же время полезные блюда могут стоить на новогоднем столе. Чтобы минимизировать вред от праздничных угощений, стоит ставить на стол в основном овощи, фрукты и зелень.

Для заправки салатов, по словам диетолога, подойдут натуральные йогурты, нежирная сметана, горчица, лимон, либо оливковое масло. Также на стол можно поставить сухофрукты и орехи, а в качестве десерта сделать желе или безе.