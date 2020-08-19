Диетолог рассказал, как правильно есть семечки

По словам специалиста, допустимая доза семечек на человека равняется 20-30 граммам. Это то количество, которое помещается в закрытую ладонь. Она также подчеркнула, что в этих семенах содержится Омега-6 жирные кислоты. Мойсенко подчеркнула, что семечки являются такими же полезными продуктами, как и орехи.

Диетолог советует покупать семечки со скорлупой, так как в очищенные производители могут добавить антибиотики или фунгициды.

«Более того, их могут разогревать или перегревать — делать жаренными. Это будет абсолютно бесполезный продукт, потому что масла и жиры, которые там содержатся, становятся отчасти трансжирами», — пояснила Мойсенко.

Чтобы семечки приносили большую пользу, эксперт посоветовала их очистить и замочить на ночь в воде.