Диетолог рассказала, как полезно питаться во время потепления

По ее словам, «выбор стоит сделать в пользу нежирных белков — курицы, индейки, кролика, кисломолочных продуктов», «в ход пойдут окрошка, свекольник, гаспачо — то есть холодные супы с большим содержанием овощей».

«Овощи нужно есть еще и потому, что в них много воды в уже структурированной форме, на усвоение которой организму не потребуется прилагать много сил», — уточнила Соломатина.

Также диетолог рекомендовала не увлекаться фруктами, потому что «они содержат много сахаров, могут повышать уровень глюкозы, что приведет к ожирению, особенно когда речь идет о выжатых соках». Но в умеренных количествах фрукты и ягоды принесут только пользу.

«Покупные сладости можно заменять всевозможными ягодными смузи. В мае свежих ягод нет, но их всегда можно купить в замороженном виде — такой продукт сохраняет все полезные компоненты. Советую обращать внимание на чернику, ежевику», — рассказала диетолог.