    30 апреля 2020, 17:46

    Диетолог рассказала, как полезно питаться во время потепления

    Дарья Морозова

    Диетолог Елена Соломатина посоветовала употреблять низкокалорийные продукты во время потепления. Организму легче усвоить их. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
    Диетолог рассказала, как полезно питаться во время потепления

    По ее словам, «выбор стоит сделать в пользу нежирных белков — курицы, индейки, кролика, кисломолочных продуктов», «в ход пойдут окрошка, свекольник, гаспачо — то есть холодные супы с большим содержанием овощей».

    «Овощи нужно есть еще и потому, что в них много воды в уже структурированной форме, на усвоение которой организму не потребуется прилагать много сил», — уточнила Соломатина.

    Также диетолог рекомендовала не увлекаться фруктами, потому что «они содержат много сахаров, могут повышать уровень глюкозы, что приведет к ожирению, особенно когда речь идет о выжатых соках». Но в умеренных количествах фрукты и ягоды принесут только пользу.

    «Покупные сладости можно заменять всевозможными ягодными смузи. В мае свежих ягод нет, но их всегда можно купить в замороженном виде — такой продукт сохраняет все полезные компоненты. Советую обращать внимание на чернику, ежевику», — рассказала диетолог.