Диетолог рассказала, как побороть висцеральный жир на животе

Избавиться от висцерального жира в области живота довольно проблематично, однако возможно. Справиться с этой задачей поможет соблюдение нескольких правил. Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram-аккаунте, передали Nation News.

Специалист рассказала, что большой живот может свидетельствовать о том, что внутренние органы покрыты жировыми отложениями. Из-за этого ухудшается их работоспособность, что может стать причиной развития сахарного диабета, гипертонии и онкологических заболеваний.

«Обратите внимание на то, что вы едите вечером. Очень важно не переедать на ночь и не есть очень поздно», — написала диетолог.

По словам специалиста, важно правильно питаться, а также умеренно заниматься спортом. При этом план питания должен быть составлен с учетом возраста и особенностей организма. В качестве физической нагрузки можно заниматься кардио или силовыми тренировками.