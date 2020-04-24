Диетолог рассказала, как питаться экономно и полезно

По ее словам, фрукты из рациона можно спокойно исключить, так как в них много фруктозы, и это не особо полезно. Лучше отдавать предпочтение овощам, особенно, квашеной капусте.

«Такие продукты реально помогают улучшить микроклимат кишечника. 80% клеток иммунного ответа вырабатывается именно в кишечнике», — считает диетолог.

Также она рекомендовала отказаться от круп и заменить их семенами льна или чиа. Кроме того, по мнению Мойсенко в рацион стоит включить яйца, рыбу и сыр. Если есть возможность, стоит купить немного мяса — оно содержит необходимый организму белок.

Ранее диетолог Марина Макиша посоветовала отказаться от газировки, фруктовых соков из пакета и даже кваса. Она рассказала, что сахар, который в них содержится, вредит иммунитету человека и не рекомендован для употребления в период угрозы инфицирования коронавирусом. Лучше всего пить воду по пол-литра в день, чай и кофе без сахара.