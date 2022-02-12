Диетолог рассказала, как недосып влияет на вес человека

Регулярный недосып ведет к набору лишнего веса. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в результате дефицита сна в организме человека начинает накапливаться гормон стресса — кортизол. В числе прочего он приводит к чрезмерному употреблению пищи.

«Должно быть достаточное количество сна для каждого конкретного человека. Есть градация от 7 до 8 часов для среднестатистического человека», — пояснила врач.

Соломатина также напомнила о важности соблюдения биоритмов. В случае регулярного недосыпания в организме, по ее словам, происходит перенастройка гормональной системы, начинается выработка большого количества кортизола.

«Гормональная система воспринимает это как недостаток еды и включается компенсаторная защитная реакция — поиск еды, которая обеспечит быстрый приток энергии, то есть высокоуглеводной. Выделяется большое количество инсулина, который перерабатывает это в жир», — рассказала специалист.

По словам врача, любое отклонение организма от нормы в какую-либо сторону представляет собой стресс. В связи с этим пересып можно считать такой же проблемой, как и недосып, резюмировала Соломатина.