Диетолог рассказала, как контролировать уровень холестерина

Диетолог Дарья Русакова рассказала ИА Nation News, как снизить уровень холестерина и контролировать его рост. Для этого необходимо регулярно посещать врача и правильно питаться.

Уровень холестерина может быть повышен из-за неправильного питания, малоактивного образа жизни или ожирения. Для того, чтобы контролировать его, необходимо раз в год сдавать общий анализ крови и посещать врача.

«Однако причиной повышенного холестерина может быть не только повышенный вес, но и курение, употребление алкоголя и ведение неправильного образа жизни. Генетический фактор тоже никто не отменял. Так, многие люди могут вести достаточно правильный образ жизни, но уровень холестерина у них может быть повышен. Данную проблему не всегда можно решить только питанием, иногда требуется назначение препаратов, снижающих уровень холестерина», — рассказала специалист.

Чтобы холестерин оставался в норме, нужно вести здоровый образ жизни и тщательно следить за питанием. Диетолог назвала продукты, которые помогут контролировать уровень холестерина в крови.

«Большое количество холестерина прежде всего содержат продукты животного происхождения. Но необязательно уменьшать их потребление, вполне достаточно, чтобы рацион питания был сбалансирован по животным и растительном жирам и содержал овощи, фрукты и пищевые волокна, которые способствуют снижению уровня потребляемого холестерина», — рассказала Русакова.