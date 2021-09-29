Диетолог рассказала, как картофель помогает придерживаться ЗОЖ

Звездный диетолог Марият Мухина рассказала о том, почему картофель помогает придерживаться ЗОЖ. Об этом сообщило издание «Слово и Дело».

По мнению эксперта, считать картофель «вредным и непитательным» — заблуждение. Она отметила, крайне важно правильно приготовить этот овощ, передали Nation News.

«Простой картофель — это кладезь необходимых витаминов. В нем содержатся витамины В2, В3, В6, В9 и С, в которых наш организм нуждается осенью для укрепления иммунитета. Помимо этого, картофель богат антиоксидантами, клетчаткой и калием», — пояснила диетолог.

По мнению эксперта, исключить этот овощ из своего рациона стоит лишь тем людям, которые стремятся похудеть. В остальных случаях избегать его не стоит.