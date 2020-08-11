Диетолог рассказала, как избежать развития рака из-за употребления мяса

Диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как избежать развития онкологических заболеваний из-за употребления мяса.

Она объяснила, что в каждом приеме пищи человека должен присутствовать какой-либо вид белка, который может быть растительным либо животным. В идеале необходимо чередовать их между собой. Помимо прочего, в ежедневное меню важно включать клетчатку, сообщает телеканал «Звезда».

«Нужно, чтобы в каждом приеме пищи был какой-то вид белка — это может быть и животный, и растительный совершенно спокойно. Орехи — это тоже хороший белок, если их тщательно прожевывать», — уточнила специалист.

Дианова отметила, что завтракать лучше молочной кашей с маленьким кусочком сыра и одним фруктом. В этих продуктах в совокупности присутствуют два вида белка. Она предупредила, что популярный летом мясной шашлык нельзя есть в неограниченных количествах. Лишний животный белок не переваривается, это плохо влияет на организм. В итоге у человека может развиться рак.

Именно поэтому дополнять мясо на мангале лучше свежими овощами и зеленью, которые смягчают эффект от канцерогенной корочки. По словам диетолога, употреблять говядину, баранину и свинину необходимо не позже обеда. Ужин важно сделать более легким. Можно приготовить омлет, яичницу или салат с несоленым сыром.