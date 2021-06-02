Диетолог рассказал, как есть все и худеть

Диетолог Джоди Брейверман рассказала, как худеть без ограничений. По ее мнению, важно не то, что вы едите, а как вы это делаете. Совет диетолога привел сайт Pravda.ru. со ссылкой на портал Healthfully.com

Желающим похудеть Брейверман советует не отказываться от любимой еды, а вместо этого отказаться от ложек и вилок. Вместо них она предлагает использовать китайские палочки.

Суть этого метода в том, чтобы замедлить процесс поглощения пищи. Часто бывает так, что, используя привычные приборы, мы за несколько минут съедаем тарелку еды, а потом чувствуем, что объелись. Палочками не получится ухватить большой кусок. Трапеза будет занимать больше времени, а значит, у мозга будет больше времени, чтобы получить сигнал о насыщении. Таким образом вы будете наедаться меньшим количеством пищи.

При этом есть можно все, что получится ухватить китайскими палочками — овощное рагу, нарезанное мясо и рыбу, жареную картошку.

«Положите палочки для еды между „укусами“, что еще больше замедлит потребление пищи. Как только вы кладете еду в рот, положите палочки на тарелку и сосредоточьтесь на жевании. Проглотив кусок, возьмите палочки и откусите еще. Приучите себя осознанно есть палочками для еды и со временем совсем откажитесь от ложек и вилок. Купите себе красивые палочки для еды, с которыми вы будете наслаждаться едой. Это сделает ваши блюда особенными и привлекательными», — посоветовала диетолог.