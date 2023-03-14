14 марта 2023, 22:19
Диетолог рассказала, для кого опасна яблочная кожура
Диетолог Аплетаева заявила, что людям с болезнями ЖКТ не стоит есть яблоки с кожурой
Не всем людям следует есть яблоки с кожурой, особенно, если они страдают заболеваниями ЖКТ. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.
По ее словам, употребление кожуры может вызвать обострение ряда болезней.
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«Может быть, человек знает, что у него есть гастрит или язвенная болезнь желудка либо двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, то есть воспаление кишечника. Это все то, что сопровождается раздражением желудка или кишечника», — отметила Аплетаева.
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При любом дискомфорте лучше отказаться от фрукта или хотя бы срезать кожицу, которая может еще больше раздражать желудок и кишечник.
Питание
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